” السومة ” يبارك لصلاح باقتناص لقب دوري أبطال أوروبا 2019

نواف السالم(صدى):

حرص لاعب الأهلي السوري عمر السومة، اليوم الأحد، على تهنئة اللاعب المصري محمد صلاح بحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا 2019 مع نادي ليفربول.

وغرد ” السومة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام قائلًا : ” ألف مبروك يا أبو مكة ” .

وفاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بهدفين مقابل لا شيء أمام توتنهام على ملعب واندا.

وبهذا الفوز أصبح اللاعب المصري محمد صلاح ثالث عربي يحصل على لقب دوري الأبطال، وأول مصري يقتنصه.

وأحرز الهدف الأول للريدز محمد صلاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ليدخل إلى التاريخ عبر قائمة الأهداف الأسرع في تاريخ البطولة.

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