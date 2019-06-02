بعد انقطاع الكهرباء لساعات.. الخدمة تعود تدريجيًا للمناطق الجنوبية

علي القحطاني(صدى):

استمر انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق الجنوبية بالمملكة على مدار الساعات الماضية وهو ما أدى إلى حالة من الغضب بين الأهالي.

وخرجت الشركة السعودية للكهرباء لتعتذر للأهالي بعد استمرار انقطاع الكهرباء 6 ساعات، لافتة إلى أن الانقطاع جاء على خلفية سوء الأحوال الجوية.

وأكدت الشركة على أنه جاري معالجة أزمة انقطاع الكهرباء،لافتة إلى أن أمير عسير يتابع باهتمام بالغ انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وشكلت الشركة فريق لمتابعة المشكلة، وبدأت بالفعل الخدمة تعود تدريجيًّا في أبها “جزئيًّا”، وتثليث وتنومة وأحد رفيدة وبيشة وبلقرن والنماص وظهران الجنوب وسراة عبيدة.

وكانت شهدت بعض المناطق الجنوبية في المملكة (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ ما أدى لاستنفار كل الجهات الخدمية. ‎