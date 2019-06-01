فتاة ملعب واندا العارية تخطف الأضواء من نهائي دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

أثارت كينسي وليانسكي فتاة ملعب واندا العارية التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال 2019 جدلًا كبيرًا في وقت قياسي.

واقتحمت كينسي وليانسكي ملعب واندا الذي شهد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 وهي ترتدي مايوه شبه عاري، مما أثار ضجة كبيرة.

وخطفت كينسي وليانسكي التي عُرفت بفتاة ملعب واندا العارية، الأضواء من نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، حيث بدأ الجمهور في البحث عنها لمعرفة من تكون.

و كينسي وليانسكي هي صديقة ” اليوتيوبر ” الروسي الشهير فيتالي، حيث علق على الواقعة عبر انستجرام قائلًا: ” صديقتي دخلت للتو لارضية نهائي دوري ابطال اوروبا ، انا فخور بها ” .

وزاد الإقبال على حساب أثارت كينسي وليانسكي فتاة ملعب واندا العارية، عبر انستجرام حيث زاد عدد متابعيها بشكل كبير عقب اقتحامها للملعب .