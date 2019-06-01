براتب 6 آلاف ريال.. وظائف موسمية في الدفاع المدني

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المديرية العامة للدفاع المدني، باب التقديم على عدة وظائف مؤقتة موسمية، براتب مقطوع قدره 6 آلاف ريال شاملًا جميع البدلات.

وأوضحت المديرية أن الوظائف المتاحة تحت مسمى ” سائق نقل ثقيل ” لقيادة آليات الدفاع المدني خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

كما أشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 23 عامًا بينما لا يزيد عن 58 عامًا، ويفضل من لديهم خبرات سابقة وشهادات شكر في هذا المجال، مع رخصة قيادة نقل ثقيل سارية المفعول.

ويفضل من لديهم إلمام في قيادة الشيول والدركتر والونش الالكتروني ولوري التريلا أربع محاول وتريلا ثلاث محاول وفني دراجات نارية، بالإضافة إلى أن لا يقل المؤهل عن الشهادة الإبتدائية كحد أدنى، وأن لا يكون المتقدم لديه انهاء خدمات سابق لأسباب سلوكية، وأن يكون لائقاً طبياً.

ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة عند التقديم، تتمثل في:

– ملف علاقي

– صورة الهوية الوطنية

– تعريف مصدق للمتقديم.

– صورة رخصة نقل سارية المفعول

– صورة شمسية 4 في 3.

– إحضار الأساس لكل المرفقات لمطابقتها.

وأكدت أن التقديم متاح في مقر قوات الطوارئ والإسناد بحي العوالي بمنطقة مكة المكرمة، اعتبارًا من الخميس الموافق 1440/11/15هـ ولمدة شهرين وللإستفسار يمكن الاتصال على الجوال رقم (0530632439).