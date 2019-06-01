نادِ إيطالي يسعى لضم عبدالرزاق حمدالله
أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، عن تسلمه عرض رسمي من نادٍ كبير في إيطاليا، دون ذكر اسم هذا النادي.
وأكد عبدالرازق حمدالله في تصريحات لقناة مغربية، أن قرار رحيله عن نادي النصر أو البقاء فيه بيد إدارة النادي فقط.
وحصل مهاجم النصر على لقب هداف كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما لم يجدد عقده مع نادي النصر حتى الآن، وما زال يتسلم العروض من عدد كبير من الأندية.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1291 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يستر عليك كفيت ووفيت
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 1 ساعة
إن بقيت في النصر فأنت محل التقدير وإن رحلت ووجدت عرضاً أفضل فالفضل لله ثم نادي النصر الذي أبرزك وجعل منك نجما لامعا
جلال الربيعة[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 39 دقيقة
ضحكتني. صحفي سنفور
مو كذا الي يشوش. بدل ماتكتب شي مضحك
روح اشترى مقاضي العيد ولا تنسى الطاقيه
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 23 دقيقة
بصراحه الفقراويه ضحكوني ترا لعلمك كان مشهور قبل يجي لم ناديك الفقراوي الي اسمك عبدالله محمد الشهري انا من شفت اسمك جلال الربيعه انا غسل يدي يا فقراوي