نادِ إيطالي يسعى لضم عبدالرزاق حمدالله

ماجد محمد(صدى):

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر، عن تسلمه عرض رسمي من نادٍ كبير في إيطاليا، دون ذكر اسم هذا النادي.

وأكد عبدالرازق حمدالله في تصريحات لقناة مغربية، أن قرار رحيله عن نادي النصر أو البقاء فيه بيد إدارة النادي فقط.

وحصل مهاجم النصر على لقب هداف كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما لم يجدد عقده مع نادي النصر حتى الآن، وما زال يتسلم العروض من عدد كبير من الأندية.