موديل عراقية تفضح وزيرين: تزوجتهم وشهدت فسادهم

بغداد(صدى):

فجرت الموديل العراقية هرم خان، مفاجأة مدوية في الوسطين الفني والسياسي، وذلك بعد إعلان زواجها من وزيرين في الحكومة العراقية.

وأكدت هرم خان في تصريحات لها، أن شهدت قضايا فساد متعددة أثناء زواجها من وزيرين عراقيين ما زالا في منصبهما حتى الآن، لافتة إلى أن الزواج كان في العلن وليس سرًا.

وأوضحت أنها تزوجت من 4 رجال، الأول كان تقليديًا ولم يستمر والرابع كان بعد علاقة حب، أما الثاني والثالث كانوا من وزيرين في الحكومة العراقية ولا يزالان في منصبيهما حتى الآن.

كما أشارت إلى أنها شاهدت أمامها صفقات فساد واتفاقات على تزوير الانتخابات وغسيل الأموال أثناء فترة الزواج من الوزيرين، رافضة الإعلان عنهما.