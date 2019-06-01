الأهلي ينفي التعاقد مع جروس

ماجد محمد(صدى):

نفى النادي الأهلي التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدرب السابق للنادي الجداوي الذي أُقيل أخيراً من تدريب نادي الزمالك، مع نادي الأهلي.

وقالت مصادر إن جروس لا يدخل ضمن اهتمامات الأهلاويين حالياً في الملفات التدريبية المطروحة على طاولة المفاوضات.

وأكدت المصادر على أن المدرب القادم سيكون على قدر عالي من ناحية السيرة الذاتية والرؤية الفنية.