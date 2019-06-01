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بالصور.. حملات رقابية على صالونات التجميل قبل عيد الفطر 2019 بالظهران

بالصور.. حملات رقابية على صالونات التجميل قبل عيد الفطر 2019 بالظهران
علي القحطاني(صدى):

واصلت إدارة الخدمات النسائية التابعة لبلدية الظهران، اليوم السبت، جولاتها الميدانية الرقابية على صالونات التزيين النسائية، ضمن استعداداتها لـ ” عيد الفطر 2019 ” .

وأكدت الإدارة أن هذه الحملات تأتي للحفاظ على صحة وسلامة مرتادتها ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية، خاصة قبل عيد الفطر 2019.

وأوضحت انه قبل أيام قليلة من عيد الفطر، تتوافد السيدات على مثل هذه الأماكن، ما يزيد من أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة بها؛ حفاظًا على صحتهم.


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