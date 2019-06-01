السجن 18 عاما لمنتحل صفة أمير سعودي

واشنطن(صدى):

أصدرت محكمة أمريكية، حكمها ضد رجل كولومبي منتحل صفة أمير سعودي نصاب، بالسجن 18 عامًا ونصف العام.

وأكدت المحكمة أن الكولومبي أنتوني غينياك اعتاد انتحال صفة أمير سعودي منذ كان في الـ18 من عمره، وقام بالنصب والاحتيال على عدد كبير من الأفراد والشركات.

وأوضح أن المهتم صاحب الـ47 عامًا اعترف أنه كان يقدم نفسه دائمًا كأمير سعودي، بالإضافة إلى انتحاله صفة مسؤول حكومي أجنبي في أحد المرات، إذ تم القبض عليه خلال 2018 ليصدر بحقه الحكم الآن.

كما أشارت المحكمة إلى أنه نفذ عمليات احتيال بقيمة 8 ملايين دولار وراح ضحيتها فنادق وشركات للائتمان المصرفي ومحلات بضائع ومستثمرون، إّذ تمكن من السكن في أماكن فخمة من خلال الخداع، كما ارتدى ساعات فاخرة وقاد سيارة فيراري بلوحات دبلوماسية، مدعيًا أن رصيده في البنك 600 مليون دولار.

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