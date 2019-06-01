الخثلان يوضح أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، عن أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر، تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر 2019.

وقال ” الخثلان ” إن أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر بغروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان، مشيراً إلى أن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد.

وأضاف الخثلان: وقت زكاة الفطر في يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى هذا فأول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين لشهر رمضان.

واستكمل: من أخرجها قبل ذلك، فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين، أما إن كان الشهر تاماً فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين.