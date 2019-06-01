بالفيديو.. حليمة بولند: أجريت عمليات تجميل عديدة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن خضوعها لعدد من عمليات التجميل في وجهها ومناطق مختلفة من جسمها.

ونفت إجراء عملية تجميل لأنفها، مؤكدة أن عدم قيامها بذلك لخوفها من التشوّه في حال فشل العملية، قائلة: “رح أقول شي رح تنصدمون، الناس كلها متوقعة أني مسوية خشمي (أنفي) للأمانة كلشي أسويه هو كونتور، على اليمين واليسار.

وأضافت : حاسة خشمي كبير، ودي أصغره وعاملة تجميل، بس أخاف لأن هو في منتصف الوجه، وأي غلطة تشوهه، واعرفت بإجراء عملية تجميل لـ غمازة في وجهها، ادّت الى تشوهها قليلا، الا انها مع ذلك لم تندم على حدّ قولها.