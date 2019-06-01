بالفيديو.. ضبط لصان سرقا خزنة من مؤسسة تجارية في الدمام

علي القحطاني(صدى):

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من الإطاحة بلصين سرقا خزنة من داخل مؤسسة تجارية بحي المنار في الدمام، إحداهما مواطن والآخر وافد عربي.

وكشفت كاميرا مراقبة داخلية تفاصيل واقعة السرقة، إذ أقدما على سرقة خزنة كبيرة الحجم وإخراجها من المؤسسة مغطاة بقطعة قماش، بينما حرصا على مسح بصماتهما من على الأبواب.

ومن جانبه، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالتحري والتحقييقات تم القبض على مواطن عشريني ووافد عربي أربعيني، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في حقهما.