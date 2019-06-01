سقوط شهيرة في مواجهة غوريلا رامز جلال (فيديو)

القاهرة(صدى):

استضاف رامز جلال الفنانة المصرية القديرة شهيرة، لتكون ضحيته في برنامجه الرمضاني.

وشعرت شهيرة بالرعب إثر سقوطها من أعلى شلال رامز جلال، وواصلت الصراخ والبكاء خلال الحلقة .

وأنهارت الفنانة المصرية شهيرة أمام غوريلا رامز جلال، حيث سقطت على الأرض عقب عدم قدرتها على الهروب من الغوريلا.

ولم يكن رد فعل الفنانة شهيرة عنيق على رامز جلال، بينما وصفته بالندالة واستنكرت لون شعره.