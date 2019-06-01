تناول لحم الحيتان.. مظاهر إحياء رمضان في اليابان

طوكيو(صدى):

يسعى المسلمون في اليابان في اقتناص فرصة شهر رمضان المبارك لممارسة شعائرهم الدينية في أجواء احتفالية تذكرهم بمثيلاتها في بلادهم التي جاءوا منها؛ فالإسلام دخل اليابان منذ حوالي 100عام عن طريق التجار وبعض اليابانيين الذين أسلموا خارج بلادهم.

ويصل عدد اليابانيين المسلمين حوالى 100ألف، أما المسلمون غير اليابانيين من المقيمين في البلاد فيبلغ عددُهم حوالي 300 ألف مسلم؛ حيث تحرص المساجد في اليابان على فتح أبوابها أمام المسلمين وغير المسلمين خلال شهر رمضان من أجل تعريفهم بالدين الإسلامي.

– مآدب إفطار جماعي

يحرص المسلمون في اليابان على تنظيم مآدب الإفطار الجماعي؛ وذلك من أجل زيادة الروابط بين المسلمين؛ فضلًا عن أداء صلاة التراويح والقيام في أيام الشهر الكريم، حيث يأتي الدعاة من البلاد العربية.

ويحظى المقرئون المصريون الراحلون مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومحمد صديق المنشاوي بانتشار كبير هناك، لما لهما من أصوات ندية تأسر قلوب المنصتين لآيات الذكر الحكيم.

– لحم الحيتان.. ومسجد طوكيو

من أبرز عادات المسلمون الصائمون في اليابان، تناول بعضهم لحم الحيتان من نوعية اللحوم الحلال والتي تتوافق مع معايير الذبح الإسلامية، حيث يتم شيها مع الخضراوات الطازجة.

أما من ناحية أخرى هناك ” مسجد طوكيو ” الذي يلجأ إليه المسلمون في الشهر الكريم؛ حيث يقيم مائدة إفطار للمسلمين اليابانيين، بوجباتٍ مجانية للجميع بغض النظر عن الديانة أو العرق.

ويقدم المسجد أكثر من 200 وجبة يوميا خلال شهر رمضان؛فيما يقوم بطهي وإعداد هذه الوجبات 3 طهاة مخضرمين من تركيا، حيث يبدأون في إعداد هذه الوجبات مساء، بالقدر الذي يضمنون به أنها تكفي زوار المسجد.

وعلى الرغم من أن شهر رمضان يخص فقط المسلمين، إلا أن هذا لا يمنع من ترحيب المسلمين اليابانيين بانضمام غير المسلمين إلى مائدة فطورهم، ولا تقتصر اقامة موائد الإفطار الرمضانية على أكبر مسجد باليابان فقط، بل تقام موائد الرحمن بمختلف المساجد في اليابان.

وتتزين النساء المسلمات اليابانيات بالأوشحة المصنوعية محلياً من الحرير، لارتدائها أثناء الصلاة،ويعكف المسلمون اليابانيون كافة على الصلاة في أوقاتها وصلاة التراويح بانتظام في المساجد.

– تسهيلات من الحكومة اليابانية

تسهل اليابان تأشيرات دخول المسلمين القادمين من تايلاند وماليزيا إلى أكثر الأحياء ذات الغالبية المسلمة بجنوب شرق آسيا، خلال شهر رمضان كنوع من تشجيع السياحة اليابانية.

وفي مرة سابقة، دعت الحكومة اليابانية أرباب المطاعم والفنادق إلى ندوة لتعريفهم بطقوس المسلمين خلال هذا الشهر، ولاطلاعهم بالوجبات التي يحللها الإسلام لتقديمها إليهم، وحتى يكون هناك قسم خاص لوجبات المسلمين بكل مطعم، ولتلبية جميع احتياجاتهم وحسن ضيافتهم.