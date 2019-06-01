إصابة إطفائي أثناء محاولة إخماد حريق في مستودع إطارات بجازان

تركي السالم(صدى):

اندلع حريقا هائلا في مستودع إطارات بالصناعية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة إطفائي أثناء مكافحته.

وكان ورد إلى مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مستودع بالصناعية، بينما انتقلت على الفور الفرق للموقع واتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع للإطارات تبلغ مساحته 30×15م تقريباً.

ونجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة على الحريق و إيقاف خطورة امتداده إلى مستودعات أخرى وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.