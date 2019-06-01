قمم مكة 2019.. قرقاش: المملكة نجحت في إعادة صياغة الموقف العربي والخليجي

نايف السالم(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، على قمم مكة 2019 ، مؤكدًا على نجاحها.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نحن أمام مرحلة إقليمية حساسة هي حصيلة تراكم السياسات الإيرانية في المنطقة، الحكمة مطلوبة والحزم واجب، والرياض أعادت صياغة الموقف الخليجي والعربي وإلى حد ما الإسلامي وعبر ثلاث قمم ناجحة، كما أكدت على دورها ومركزيته من خلال تجديد الزخم الخليجي والعربي ” .

وأضاف: ” وبعيدا عن شوشرة المنصات الإعلامية فنحن أمام فرصة سانحة تبني على إجماع الموقف السياسي للقمم الثلاث، موقف يجمع بين الحكمة والردع والحزم ويبعد المنطقة عن أجوائها الملبدة الدقيقة و ينهي مرحلة التوتر التي تسببت فيها التدخلات الإيرانية في الشأن العربي ” .

وتابع : ” ومع نهوض الدور المركزي للسعودية نرى أن المرحلة تشهد تراجع الدور المخرب لبعض دول الإقليم وبعض المدعين الصغار وهذا تطور إيجابي، المنطقة لا تريد الحرب أو التصعيد و لكنها ضاقت ذرعا بالتنمر الإيراني ” .