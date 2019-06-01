سر مشاركة قطر بوفد رفيع المستوى في قمم مكة 2019

طلال الضوي(صدى):

أزاحت شبكة CNN الأمريكية، الستار حول سر مشاركة قطر في قمم مكة 2019 الخليجية والعربية والإسلامية، وإرسال رئيس الوزراء بدلًا من حضور أمير قطر.

وأكدت الشبكة أن حضور قطر لـ”قمم مكة 2019″ من خلال رئيس وزرائها الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، جاء تحت ضغط أمريكي أكد على ضرورة إرسال وفد رفيع المستوى للمشاركة في القمم.

وأوضح شبكة CNN أن مبعوث قطر هو الوحيد الذي لم يحصل على قبلة عرفية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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أما عن نجاح قمم مكة 2019 في تحقيق أهدافها، أشارت إلى أه القمم الثلاث حققت موقف موحد لأكثر من 22 دولة عربية في مواجهة إيران، مؤكدة أن المملكة تتصدر الآن جبهة التصدي للعدوان الإيراني.

كما قالت على لسان موفدها في القمة “ما شهدناه في مكة هو تثبيت علامة على الأرض تقول إن السعودية وحلفاءها ما عادوا يسمحون باستمرار الوضع الراهن مع إيران، وما يحصل بعد الآن هو مسؤولية إيران”.