بالفيديو.. عبدالله السدحان يتعرض لحادث مروري: الجوال السبب

أميرة خالد(صدى):

تعرض الفنان عبدالله السدحان، في الساعات الأولى من اليوم السبت، إلى حادث مروري ناتج بين سيارته وسيارة أخرى، فكانت السيارة تحت قيادة السائق الخاص له.

وأكد عبدالله السدحان، في مقطع فيديو له أن الحادث أسفر عن تلفيات في سيارته من الخلفه ولكن الأمور مرت بسلاسة من بداية صدمته هو وسائقه الخاص مرورًا بتفويت السحور عليه.

وقال على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تمت إجراءات الحادث بسلاسة من بداية الصدمة والروعة انا وسواقي مروراً بنجم الي فوت علينا السحور والسبب العناية بمشتركين اخرين وكذلك التقديرات عندهم عناية بمشتركين اخرين والأسباب تقريباً واحده استخدام الجوال ” .

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