بالفيديو.. المغامسي يكشف مشروعية زكاة الفطر والحكمة منها

علي القحطاني(صدى):

استعرض الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفا ببرنامج ” منابر النور ” ، مشروعية زكاة الفطر والحكمة منها .

قال المغامسي ، زكاة الفطر سببها خروج رمضان بمعنى أن الله من على المسلمين بإدراك رمضان حتى غابت شمس آخر لياليه ، وهي تكون برؤية هلال شوال أو إتمام شهر رمضان 30 يوماً .

وتابع ، نحن معشر المسلمين نصوم ونحن نعلم أننا لم نخلو من لغو في قول أو فعل ، فرحمة بنا جعل لنا الله تعالى زكاة الفطر ، لتكون عمل مبارك تغفر لنا لغونا ، وأيضا الزكاة لم تقتصر على الصائم نفسه وإنما هي طُعم للمساكين .

وأضاف المغامسي ، فرض الله تعالى زكاة الفطر بالصاع من الطعام ، وهنا الفرضية ليست متعلقه بالمال بل متعلقة بالقدرة على التصدق ، وهي تُصرف للفقراء والمساكين .