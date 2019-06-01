بالفيديو.. المغامسي يكشف مشروعية زكاة الفطر والحكمة منها
استعرض الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفا ببرنامج ” منابر النور ” ، مشروعية زكاة الفطر والحكمة منها .
قال المغامسي ، زكاة الفطر سببها خروج رمضان بمعنى أن الله من على المسلمين بإدراك رمضان حتى غابت شمس آخر لياليه ، وهي تكون برؤية هلال شوال أو إتمام شهر رمضان 30 يوماً .
وتابع ، نحن معشر المسلمين نصوم ونحن نعلم أننا لم نخلو من لغو في قول أو فعل ، فرحمة بنا جعل لنا الله تعالى زكاة الفطر ، لتكون عمل مبارك تغفر لنا لغونا ، وأيضا الزكاة لم تقتصر على الصائم نفسه وإنما هي طُعم للمساكين .
وأضاف المغامسي ، فرض الله تعالى زكاة الفطر بالصاع من الطعام ، وهنا الفرضية ليست متعلقه بالمال بل متعلقة بالقدرة على التصدق ، وهي تُصرف للفقراء والمساكين .
تعرف على مشروعية زكاة الفطر والحكمة منها@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/XLjlL9J7Sf
— MBC1 (@mbc1) June 1, 2019
ما الواجب في زكاة الفطر ولمن تصرف؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/QrHT87Nzp7
— MBC1 (@mbc1) June 1, 2019
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 5 دقائق
كلام جميل الله يوفقك ياشيخ صالح
يشهد الله اني احبك في الله 😘