بالفيديو.. أحمد الفرج: هذا الحساب يستغل اسمي وصورتي

خالد الظفيري(صدى):

أكد الفنان الكويتي أحمد الفرج، عدم امتلاكه أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بينما يوجد على الموقع حساب ييحمل اسمه وصورته.

وأخلى أحمد فرج في مقطع فيديو له، مسئوليته من هذا الحساب الذي يستغل اسمه ويغرد به، قائلًا ” ماعندي أي حساب في تويتر هذا يستغل اسمي وواضع صورتي ” .

وسانده في تصحيح هذه المعلومة المغلوطة والتي قد تعود عليه بالضرر الكبير، الفنان طارق العلي، الذي نشر مقطع الفيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” .