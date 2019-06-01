بالفيديو.. أحمد الفرج: هذا الحساب يستغل اسمي وصورتي
أكد الفنان الكويتي أحمد الفرج، عدم امتلاكه أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بينما يوجد على الموقع حساب ييحمل اسمه وصورته.
وأخلى أحمد فرج في مقطع فيديو له، مسئوليته من هذا الحساب الذي يستغل اسمه ويغرد به، قائلًا ” ماعندي أي حساب في تويتر هذا يستغل اسمي وواضع صورتي ” .
وسانده في تصحيح هذه المعلومة المغلوطة والتي قد تعود عليه بالضرر الكبير، الفنان طارق العلي، الذي نشر مقطع الفيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” .
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 30 دقيقة
حن المشاهير نعاني من هذي المشكلة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذي ضريبة الشهره يبو فرج
الناس مو عارفة توصل لمستواك فتضطر لانتحال اسمك وتقمص شخصيتك
عل وعسى احد يلتفت لهم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
المليليح[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله عاجبني حسابه سوا هوه أو غيره ههههه