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بالفيديو.. أحمد الفرج: هذا الحساب يستغل اسمي وصورتي

بالفيديو.. أحمد الفرج: هذا الحساب يستغل اسمي وصورتي
خالد الظفيري(صدى):

أكد الفنان الكويتي أحمد الفرج، عدم امتلاكه أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بينما يوجد على الموقع حساب ييحمل اسمه وصورته.

وأخلى أحمد فرج في مقطع فيديو له، مسئوليته من هذا الحساب الذي يستغل اسمه ويغرد به، قائلًا ” ماعندي أي حساب في تويتر هذا يستغل اسمي وواضع صورتي ” .

وسانده في تصحيح هذه المعلومة المغلوطة والتي قد تعود عليه بالضرر الكبير، الفنان طارق العلي، الذي نشر مقطع الفيديو على حسابه الرسمي على ” تويتر ” .

 

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 28 دقيقة

هذي ضريبة الشهره يبو فرج
الناس مو عارفة توصل لمستواك فتضطر لانتحال اسمك وتقمص شخصيتك
عل وعسى احد يلتفت لهم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 174 ] نشر منذ 24 دقيقة

والله عاجبني حسابه سوا هوه أو غيره ههههه

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