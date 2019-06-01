الأمن العام: يمنع أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد

نايف السالم(صدى):

وجه الأمن العام رسالة لزوار المسجد الحرام، اليوم السبت، حيث حذر من أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد الحرام.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حفاظًا على سلامتكم يمنع أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد.

ويذكر أن المسجد الحرام شهد في ليلة السابع والعشرين كثافة عالية من المصلين الذين يتوجهون لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والتهجد.