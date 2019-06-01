الأمن العام: يمنع أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد
وجه الأمن العام رسالة لزوار المسجد الحرام، اليوم السبت، حيث حذر من أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد الحرام.
وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حفاظًا على سلامتكم يمنع أداء صلوات التراويح والتهجد في أبواب المسجد.
ويذكر أن المسجد الحرام شهد في ليلة السابع والعشرين كثافة عالية من المصلين الذين يتوجهون لأداء صلوات المغرب والعشاء والتراويح والتهجد.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 11 دقيقة
وهذا الصح والله العظيم مانقدر ندخل
المعتمرين واقفين في الأبواب ومقفلينها
وبعض الناس الله يهديهم الي يجون من مناطق المملكة
من اول رمضان الين ليلة العيد وهو يزاحم المعتمرين والمصلين
بل بعضهم يدفع فلوس لبعض المقيمين علشان يمسك له مكان في الصفوف الأولى تصل إلى عشرات الالاف
يااخوان اتقوا الله وعطو غيركم مجال
مكه كلها حرم