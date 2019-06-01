بالصور.. تمساح ضخم يقتحم منزل

واشنطن(صدى):

اقتحم تمساح منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية، في ساعة مبكرة من الصباح، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة، حيث عثر سكان المنزل على التمساح في المطبخ بعد أن اقتحم نافذة أرضية تظل على الحديقة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الزاحف البالغ طوله 3 أمتار و35 سنتيميترا اقتحم المنزل الجمعة، من خلال النوافذ المنخفضة الموجودة في المطبخ.

وأضافت : قبل دخوله إلى المنزل، كان التمساح يسير بطريقة عدوانية على جانب الشارع، على حد قول أحد شهود العيان الذين اتصلوا بالشرطة للتبليغ عن اقتحامه المنزل.