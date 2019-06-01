3 مشروبات طبيعية لإحراق دهون البطن والخصر

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء في التغذية ، أنه هناك طرق بسيطة لتنحيف البطن والخصر ، وذلك بتناول بعض المشروبات الطبيعيَّة في نظامك الغذائي، ما يُسرِّع عمليَّة إحراق الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والخصر.

وكشف الخبراء عن أفضل 3 مشروبات طبيعية لتنحيف البطن والخصر:

عصير الخضراوات

محتوى الخضراوات من السعرات الحراريَّة منخفض، في مقابل زخورها بالفيتامينات والمعادن

الخضراوات مفيدة جدًّا للصحَّة، وهي تستخدم في أنظمة الرجيم الغذائيَّة المُخسِّسة، كما أنَّ عصير الخضراوات فعَّال للغاية في إحراق السعرات الحرارية المتراكمة في منطقتي البطن والخصر.

المُكوِّنات: ثمرتان مُتوسِّطتا الحجم من التفَّاح، وحبَّة من الشمندر، وحبَّتان مُتوسِّطتا الحجم من الجزر، ونصف الحبَّة من الخيار، وكوب صغير من الهندباء الخضراء المفرومة (يمكن استبدال السبانخ بها)، وملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، وثمرة من البرتقال مُقشَّرة.

طريقة التحضير: تُعصر المكوِّنات بوساطة عصَّارة الخضراوات. ويُشرب هذا الخليط لثلاث مرَّات في اليوم.

عصير البطيخ

يُرطِّب البطيخ الجسم، وهو يحتوي على سعرات حراريَّة قليلة، والكثير من الماء. علاوة على ذلك، يحتوي البطيخ على الأرجنين، وهو حمض أميني يزيد كتلة العضلات، ويُقلِّل في الوقت نفسه دهون الجسم.

المُكوِّنات: حبَّة متوسِّطة الحجم من البطِّيخ، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وكوب من الثلج، ونصف الكوب من الماء.

طريقة التحضير: يُقطّع البطيخ، فتُزال البذور منه، ثمَّ تُهرس قطع البطيخ في الخلاط الكهربائي. تُضاف المكونات الأخرى إلى العصير.

عصير الجزر

يُساعد عصير الجزر في إحراق دهون البطن والخصر بشكل كبير؛ لاحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، كما أنّه يحفّز إفراز المادة الصفراء التي تعمل على إحراق الدهون، ويُساهم في تنظيف الجسم من السموم.

المُكوِّنات: ثلاث حبَّات من الجزر الطازج، وكوب من الحليب خالي الدسم، وملعقة صغيرة من حبِّ الهيل، وكوبان من الماء.

طريقة التحضير: يُوضع الجزر والماء وحبّ الهيل في قِدر على النار، حتَّى يغلي هذا الأخير، مع مُلاحظة نضوج الجزر. ثمَّ، يُضاف الماء والجزر إلى وعاء الخلَّاط الكهربائي، حتَّى يتشكَّل خليط متجانس القوام. بعدها، يُوضع الحليب في قِدر على النار إلى أن يغلي، ويُترك ليبرد. تُمزج المكوِّنات جيِّدًا، وتُحفظ في الثلَّاجة.