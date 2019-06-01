قراءة الأفكار

إذا وجدت كلام الذي أمامك غريبا على مسامعك واستنكرته إياك أن ترفضه مباشرة ، بل أحمل كلامه على عدة محامل وضع في كل محمل استنتاجك الخاص وستصل لجواب مقنع دون أن تتهجم على الشخص ، نعم ليس كل ما يطرح تحمله على هذه المحامل هناك ثوابت لا يجوز لأحد أن يمسها ، وما دون هذه الثوابت فجائز النظر فيه والإبحار بالفكر ، وهذه الثوابت لأنها معلومة وراسخة في ذهن كل قارئ ، وبذات الوقت لا تجعل من المتغيرات ثوابت فالمتغيرات تبقى متغيرات ، تختلف باختلاف الأجيال ، فجيل اليوم ليسوا كجيل الأمس وجيل الأمس ليسوا كالجيل الذي سبقهم وهلم جرا ، وهناك متغيرات تطرأ وحوادث تغير من المفاهيم لدى كل جيل ، وعلى كل جيل أن يسبح في بحر الفكر ، وكل جيل عليه أن يتقبل الأفكار ويقرأ ما بين السطور ، ولا يقف صارخا عند المتغيرات باعتبارها ثوابت!

والمصيبة العظمى عندما تكون المتغيرات ثوابت عند النخب في المجتمعات! فهذه النكسة على المجتمع وتعني عودته للوراء والثبات في مكانه دون تطور.