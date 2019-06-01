السودان تكشف حقيقة سحب سفيرها لدى قطر
كشفت دولة السودان، حقيقة الأنباء المتداولة حول سحب السفير السوداني من قطر واستدعاءه، وذلك بعد وصوله غلى الخرطوم خلال الأيام الماضية.
وأكدت الخارجية السودانية أن السفير فتح الرحمن علي محمد، سيعود إلى الدوحة في الدوحة خلال الساعات القادمة، إذ غادر إلى الخرطوم للتشاور فقط.
ونفت الخارجة القطرية في وقت سابق، سحب السفير السوداني لديها، مؤكدة أن هذه الأنباء إشاعات غير صحيحة ولم تحصل على مذكرة رسمية بخصوص هذا الأمر، بل حصلت على إجازة قصيرة فقط.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 3 ساعات
السلطات السودانية أقفلت مكاتب قناة الجزيرة في السودان
لاتضحكون علينا
قال للتشاور 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25947 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49470 ] نشر منذ 3 ساعات
تضحكون على مين يازول
انتوا قفلتوا مكاتب قناة الجزيرة في السودان
والكلب عزمي بشارة داير يعمل ليكم مشكلة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الواقع[ عدد التعليقات: 7055 ] نشر منذ 49 دقيقة
قناة الجزيرة القطرية الإرهابية اعلام قطرائيل الحربي ليل نهار تحرض على المجلس العسكري والامن وتنشر فتنة الانشقاق والتقسيم في السودان وأقل شئ ممكن ان يحدث قطع العلاقات مع هذه الدويلة المجرمة