السودان تكشف حقيقة سحب سفيرها لدى قطر

الخرطوم(صدى):

كشفت دولة السودان، حقيقة الأنباء المتداولة حول سحب السفير السوداني من قطر واستدعاءه، وذلك بعد وصوله غلى الخرطوم خلال الأيام الماضية.

وأكدت الخارجية السودانية أن السفير فتح الرحمن علي محمد، سيعود إلى الدوحة في الدوحة خلال الساعات القادمة، إذ غادر إلى الخرطوم للتشاور فقط.

ونفت الخارجة القطرية في وقت سابق، سحب السفير السوداني لديها، مؤكدة أن هذه الأنباء إشاعات غير صحيحة ولم تحصل على مذكرة رسمية بخصوص هذا الأمر، بل حصلت على إجازة قصيرة فقط.