انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الجنوبية بشكل مستمر.. والشركة تعتذر

محمد بن طحيطح(صدى):

يعاني أهالي في بعض المنطقة الجنوبية بشكل عام وأهالي منطقة عسير بشكل خاص، من انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

ويُرجع البعض هذا الانقطاع إلى تساقط الأمطار المستمرة على المنطقة الجنوبية، والتي تؤثر بشكل كبير على خدمة الكهرباء.

ومن جانبها، قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارًا إلى المشتركين عن هذا الانقطاع، مؤكدة أنه يرجع إلى سوء الأحوال الجوية وفرقها الفنية تعمل حاليصا على إعادة الخدمة تدريجيًا.

وتواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرها إلى أهالي المنطقة الجنوبية وعسير بشكل خاص من تساقط الأمطار وحبات البرد خلال الفترة الحالية.