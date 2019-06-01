ضباط أتراك يصلون مطار مصراته لمساندة ” قوات الوفاق “

طرابلس(صدى):

وصل، منذ قليل، ضباط وخبراء أتراك إلى مطار مصراتة في ليبيا؛ لمساندة قوات الوفاق، وذلك عبر طائرة شحن تركية.

وأكدت فضائية ” العربية ” في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن ضباط وخبراء عسكريون أتراك وصلوا إلى مطار مصراتة عبر طائرة شحن تركية لمساندة قوات الوفاق في القتال.

وكان الجيش الليبي قد أعلن أن تركيا أرسلت دعما عسكريا إلى المليشيات المسلحة المدعومة من الحكومة، فضلاً عن إرسال ضباط لتدريب المسلحين على قيادة المدرعات.

يُذكر أن دفاعات الجيش الليبي أصابت طائرة تركية بدون طيار بالعاصمة طرابلس في مدينة غريان، وذلك بعد قصفها بطريقة عشوائية من الأحياء السكنية.