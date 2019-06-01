” أديل ” تحيي حفلا غنائيا ضخما في جدة 

جدة(صدى):

ترددت معلومات عبر مواقع السوشيال ميديا بأن المغنية العالمية أديل ستحيي حفلاً ضخماً في جدة وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي ذلك ضمن حفلات عالمية يتمّ التخطيط لها في موسم الصيف، أو كما أطلق عليه “موسم جدة”.

وبحسب ما وردنا فإن الفنان كريس براون سيشارك في هذه الحفلات، بالإضافة إلى فنانين أجانب وعرب ومن بينهم وائل كفوري وإليسا وشيرين عبد الوهاب، إضافة إلى نجوم الخليج.