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” أديل ” تحيي حفلا غنائيا ضخما في جدة 

” أديل ” تحيي حفلا غنائيا ضخما في جدة 
جدة(صدى):

ترددت معلومات عبر مواقع السوشيال ميديا بأن المغنية العالمية أديل ستحيي حفلاً ضخماً في جدة وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويأتي ذلك ضمن حفلات عالمية يتمّ التخطيط لها في موسم الصيف، أو كما أطلق عليه “موسم جدة”.

وبحسب ما وردنا فإن الفنان كريس براون سيشارك في هذه الحفلات، بالإضافة إلى فنانين أجانب وعرب ومن بينهم وائل كفوري وإليسا وشيرين عبد الوهاب، إضافة إلى نجوم الخليج.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49462 ] نشر منذ 7 دقائق

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

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