الدفاع العراقي: توقيف جنود الفيديو الفاضح للتحقيق معهم

بغداد(صدى):

أكدت الصحفة الرسمية لوزارة الدفاع العراقي بيان إعلامي ، أنه تم توقيف جنود ” الفيديو الفاضح ” الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون العقوبات العسكرية، وتوقيفهم لحين انتهاء التحقيق.

ومنذ الجمعة، انتشر مقطع مصور يظهر فيه جنود، أحدهم يتحرش لفظيا بطفل داخل آلية عسكرية، بينما يتم الحديث عن اغتصاب جندي آخر لوالدته، التي انتقلت إليها كاميرا الهاتف، ليتضح أنها خارج الآلية العسكرية وتحمل رضيعا ثم تختفي بصحبة جندي وراء تلة.

وأشار البيان أن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي عقد في وقت سابق من اليوم، اجتماعا ناقش به ظهور بعض المنتسبين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين أساؤوا إلى المواطن العراقي، وإلى سمعة القوات المسلحة”، بحسب بيان وزارة الدفاع.

وأضاف البيان “تقرر خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المذنبين وفقا لقانون العقوبات العسكرية، وبعد الاطلاع على كل الآراء تقرر فتح تحقيق في مديرية المخابرات العسكرية، وإيداع المتهمين التوقيف لحين انتهاء التحقيق”.

وأكد الغانمي “حسم التحقيق معه خلال 5 أيام، ليكون عبرة لمن يفكر أن يسئ إلى الجيش العراقي”.