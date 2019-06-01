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سر بكاء فتيات صغيرات في صورة برفقة زعيم كوريا الشمالية

سر بكاء فتيات صغيرات في صورة برفقة زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج(صدى):

أثارت صورة متداولة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تساؤل الكثيرين حول سر بكاء فتيات صغيرات بجانبه .

ووفقاً لوكالة ” تستاك ” الكورية الشمالية الرسمية فإن “كيم ” كان في زيارة لمركز رياضي جديد مخصص لتلاميذ المدارس ، فيما احاطته الفتيات بلباس الجمباز .

وبينما ظهر “كيم ” بإبتسامة عريضة إذ كانت بعض الفتيات يبكين من حوله في موقف مثير للإندهاش ، دون توضيح من جانب الوكالة عن سبب ذلك .

وقالت وسائل إعلام دولية ان الفتيات كن يبكين ” من شدة فرحتهن بلقاء الزعيم الكوري ” ، وانه تقليد متبع للتعبير عن الفرح للقاء “كيم ” شخصياً ..


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5775 ] نشر منذ 29 دقيقة

الا الظاهر خرعه

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