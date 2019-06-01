فتاة تذبح شقيقتها وتصيب الأخرى خوفا من فضح علاقتها العاطفية 

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة عشرينية على قتل شقيقتها الصغرى وإصابة الأخرى بجرح قطعي بالرقبة داخل مسكنهما في مصر، بسبب خلافات بينهن.

وتفصيلا، عثرت الأجهزة الأمنية على طفلتين مصابتين بجروح قطعية بالرقبة داخل مسكنهما في إحدى محافظات مصر، وبعد نقلهما إلى المستشفى توفيت إحداهما متأثرة بإصاباتها، بينما الأخرى تتلقى العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتهما الكبرى، بعد أن اعترفت عليها شقيقتها المصابة، لعلاقتها بشخص ووالدهن يرفض تلك العلاقة، وعندما هددها شقيقتاها بإبلاغ والدهن بتلك العلاقة قامت بالتعدي عليهما بسلاح أبيض سكين، ثم قامت ببعثرة محتويات المنزل وأخذت مبلغا ماليا ليتضح أن الجريمة بغرض السرقة.

وأطاحت الأجهزة الأمنية بالمتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن السلاح المستخدم والمبلغ المالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.