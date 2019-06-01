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مصرع لاعب ريال مدريد السابق إثر حادث سيارة

مصرع لاعب ريال مدريد السابق إثر حادث سيارة
نواف السالم(صدى):

رحل عن الحياه الإسباني أنطونيو ريوس مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي وريال مدريد الإسباني عن الحياة منذ قليل إثر حادث سيارة .

وكان “ريوس ” ، 35 عام لاعباً في أحد فرق الدرجة الثانية الإسباني ، وحصد العديد من البطولات الأوروبية مع أتلتيكو مدريد و إشبيلية وثلاثة منعهم على التوالي .

كما فاز بالدوري مع مع ريال مدريد موسم 2007-2006.وحقق لقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني تحت 19 عاما وكان ذلك عام 2002 .

وكان الفقيد صاحب لقب الدوري الإسباني عام 2004 مع أرسنال الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2005 ، وغيرها من الإنجازات طوال مسيرته .


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