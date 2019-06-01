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الإتصالات تتوعد شركات البريد المخالفة بتعليق التراخيص وغرامة فادحة

الإتصالات تتوعد شركات البريد المخالفة بتعليق التراخيص وغرامة فادحة
نايف السالم(صدى):

توعدت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات شركات الخدمات البريدية المخالفة بتعليق تراخيصها وفرض غرامات مالية عليها .

جاء ذلك ضمن جولات الهيئة الرقابية على شركات البريد بمختلف مناطق المملكة بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للإختصاصات التنظيمية والرقابية بالقطاع ، ووضع اقتراحات تنظيمية لها .

وكشفت الهيئة عن رصد عدد من المخالفات منها تأخير تسليم الشحنات ، وعدم الإلتزام بالعقود المبرمة مع العملاء ، ومن ثم قامت بتوجيه الشركات بتحقيق رضا العملاء وتنفيذ تلك المتأخرات في الحال .


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