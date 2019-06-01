بطول 3000 متر.. مصر تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم

القاهرة(صدى):

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية اليوم السبت إقامة اطول مائدة افطار رمضانية في العالم ، وذلك بطول 3000 م ، وحضور 7000 مشترك .

يأتي ذلك ضمن تنظيم حفل إفطار جماعي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان ” مصر بتفطر في العاصمة “.

وقالت صحيفة محلية ان ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيشهدون الإفطار ، الذي يتضمن زيارارت لأهم احياء ومعالم العاصمة .

وتأتي هذه الخطوة بهدف التعريف بأهم المشاريع العمرانية التي تشهدها مصر ، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان المصرية عن طرح 500 وحدة سكنية كمرحلة ثانية بالعاصمة الإدارية عقب عيد الفطر المبارك .