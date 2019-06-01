بطول 3000 متر.. مصر تقيم أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم
تشهد العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية اليوم السبت إقامة اطول مائدة افطار رمضانية في العالم ، وذلك بطول 3000 م ، وحضور 7000 مشترك .
يأتي ذلك ضمن تنظيم حفل إفطار جماعي من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان ” مصر بتفطر في العاصمة “.
وقالت صحيفة محلية ان ممثلين عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية سيشهدون الإفطار ، الذي يتضمن زيارارت لأهم احياء ومعالم العاصمة .
وتأتي هذه الخطوة بهدف التعريف بأهم المشاريع العمرانية التي تشهدها مصر ، بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان المصرية عن طرح 500 وحدة سكنية كمرحلة ثانية بالعاصمة الإدارية عقب عيد الفطر المبارك .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5765 ] نشر منذ 23 دقيقة
جزاهم الله خير اهم شي يحفظوا النعمه