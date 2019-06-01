موظف يقتل ويصيب 18 شخصا بطلقات نارية

واشنطن(صدى):

أقدم موظف أمريكي على قتل 12 شخصاً وأصاب ما لا يقل عن ستة آخرين قبل مقتله في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأميركية .

وقال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا في بيان إعلامي ، إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

وأضاف سيرفيرا إن المهاجم موظف ببلدية المدينة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه “ساخط” ، ولم يعرف على الفور ما إذا كان المسلح قتل نفسه أم أنه لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقال بوبي داير رئيس بلدية المدينة في مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة” هذا أسوأ يوم في تاريخ فرجينيا بيتش .