فضيحة الترجي والوداد.. هل ينجح ” الكاف ” في إصلاح ما أفسدته الملاعب بالكرة الإفريقية؟

ماجد محمد(صدى):

شهدت مباراة الترجي والوداد امس الجمعة جدل واسع بعد الأحداث الغريبة خلال المباراة والتي سببت إلغائها في النهاية وتتويج فريق “الترجي ” بلقب دوري ابطال افريقيا وسط غياب تام للوداد الذي رفض تسلم الميداليات الفضية اعتراضاً على قرار تحكيمي .

ورغم ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” كاف ” اعلن اليوم السبت عن عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمناقشة تلك الأحداث ،إلا انها ستظل فضيحة بكل المقاييس وانتكاسة لكرة القدم الإفريقية .

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 60 لرفض لاعبي الوداد قرار تحكيمي بإلغاء هدف لهم بإعتباره تسلل ، وظلت المباراه متوقفه ساعة و25 دقيقة ليتم الغائها في النهاية وحسم اللقب للترجي وسط رفض من جانب فريق وجماهير الوداد ، خاصةً مع عدم الرجوع إلى تقنية الفيديو .