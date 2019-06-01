ماني: محمد صلاح سبب وصولنا لنهائي دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

أكد المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن النجم المصري محمد صلاح هو سبب وصول الريدز إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وقال ماني: ” من يسجل الأهداف في نهائي الأبطال؟ أنا أو صلاح. كل ما نريده هو التتويج بالكأس، وأحيانًا التفكير في هذا الأمر يجعلني مريضًا”، مضيفًا: ” صلاح يقدم أداءً مدهشًا منذ الموسم الماضي، والفريق الذي يرغب في تحقيق الألقاب يحتاج إلى لاعبين مثله “.

وتابع: ” إنه أكثر من يسجل أهدافًا، وأعتقد أنه في حالة عدم وجوده مع ليفربول لم نكن سنصل إلى نهائي دوري الأبطال، لأنه أحرز الكثير من الأهداف المهمة “؛ مستطردًا: ” الأهم في مباراة اليوم هو الفوز باللقب، صلاح يسجل أو روبيرت فيرمينو أو أنا. المهم أن نتعاون جميعًا “.

وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول يواجه، اليوم السبت، مواطنه توتنهام في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهو النهائي الثاني على التوالي للريدز في المسابقة القارية.