مواطن سعودي يسافر الكويت ليشتكي كويتية لا يعرفها اعتادت سبه عبر الهاتف

خالد الظفيري(صدى):

في رد فعل غير متوقع ، غادر احد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت عاقداً النية على إبلاغ السلطات الكويتية عن وصول رسائل مسيئة من هاتف كويتي لعدة ايام وعلى مدار الساعة .

وبالفعل استجابت السلطات الأمنية بالكويت بعد الإطلاع على تلك الرسائل ، وتم الإستعلام عن صاحب الهاتف ، وتبين انها سيدة وتم القبض عليها .

وبمواجهتها ، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب ، لكنها اكدت انها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه .

وكان المواطن قد حاول مراراً الإتصال بصاحب الهاتف الكويتي لكنه لم يرد ، ما دفعه للإستغاثة بالسلطان الأمنية بالكويت والتي سجلت بلاغه كقضية اساءة استخدام هاتف وتم احالته للمباحث الجنائية .