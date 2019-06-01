مواطن سعودي يسافر الكويت ليشتكي كويتية لا يعرفها اعتادت سبه عبر الهاتف
في رد فعل غير متوقع ، غادر احد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت عاقداً النية على إبلاغ السلطات الكويتية عن وصول رسائل مسيئة من هاتف كويتي لعدة ايام وعلى مدار الساعة .
وبالفعل استجابت السلطات الأمنية بالكويت بعد الإطلاع على تلك الرسائل ، وتم الإستعلام عن صاحب الهاتف ، وتبين انها سيدة وتم القبض عليها .
وبمواجهتها ، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب ، لكنها اكدت انها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه .
وكان المواطن قد حاول مراراً الإتصال بصاحب الهاتف الكويتي لكنه لم يرد ، ما دفعه للإستغاثة بالسلطان الأمنية بالكويت والتي سجلت بلاغه كقضية اساءة استخدام هاتف وتم احالته للمباحث الجنائية .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25941 ] نشر منذ 42 دقيقة
وبمواجهتها ، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب ، لكنها اكدت انها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه .
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اللهم ان صائم