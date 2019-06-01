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  3. مواطن سعودي يسافر الكويت ليشتكي كويتية لا يعرفها اعتادت سبه عبر الهاتف

مواطن سعودي يسافر الكويت ليشتكي كويتية لا يعرفها اعتادت سبه عبر الهاتف

مواطن سعودي يسافر الكويت ليشتكي كويتية لا يعرفها اعتادت سبه عبر الهاتف
خالد الظفيري(صدى):

في رد فعل غير متوقع ، غادر احد المواطنين السعوديين من محافظة الخفجي إلى دولة الكويت عاقداً النية على إبلاغ السلطات الكويتية عن وصول رسائل مسيئة من هاتف كويتي لعدة ايام وعلى مدار الساعة .

وبالفعل استجابت السلطات الأمنية بالكويت بعد الإطلاع على تلك الرسائل ، وتم الإستعلام عن صاحب الهاتف ، وتبين انها سيدة وتم القبض عليها .

وبمواجهتها ، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب ، لكنها اكدت انها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه .

وكان المواطن قد حاول مراراً الإتصال بصاحب الهاتف الكويتي لكنه لم يرد ، ما دفعه للإستغاثة بالسلطان الأمنية بالكويت والتي سجلت بلاغه كقضية اساءة استخدام هاتف وتم احالته للمباحث الجنائية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25941 ] نشر منذ 42 دقيقة

وبمواجهتها ، اعترفت السيدة بفعلتها دون توضيح الأسباب ، لكنها اكدت انها لم تتوقع حضوره للكويت ظناً بأنها بمنأى عنه .
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اللهم ان صائم

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