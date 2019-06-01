المطارات الأجنبية تكشر عن أنيابها وترفض تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود 

طهران(صدى):

تقدمت إيران، اليوم السبت، بشكوى إلى وكالة تابعة للأمم المتحدة، في إشارة إلى مشكلة استمرار مواجهة الطائرات الإيرانية لمشكلة عدم تزويدها بالوقود في المطارات الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية.

ومن جهته، أوضح مرتضى دهقان، من مديرية الملاحة الجوية والشؤون الدولية في إيران، أن قضية عدم تزويد الطائرات التابعة لشركات الطيران الإيرانية بالوقود في عدد من المطارات الأجنبية قد أبلغت به سابقًا منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وأوضح دهقان أن العقوبات الأمريكية ضد إيران سبب في قضية عدم تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، لافتا إلى أنها ”مخالفة“ لجميع اللوائح الدولية.

ولفت دهقان إلى أن الغرض من هذه التدابير هو ”قطع العلاقات الإيرانية مع الدول الأخرى“، موضحا أن الجمهورية الإسلامية ستعمل على حل مشكلة توصيل الوقود للشركات الإيرانية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن حظر عدد من شركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك إيران ”إير“.

وبسبب العقوبات الأمريكية، رفضت المطارات الأجنبية تسليم الوقود لطائرات الركاب الإيرانية، مما تسبب بمشكلة لركاب هذه الطائرات.