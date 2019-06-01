” وسيم يوسف ” يهدد بمقاضاة من يسئ إليه وتعريضه للحبس

حمود العنزي(صدى):

يبدو أن الإنتقادات اللازعة للداعية المثير للجدل ” وسيم يوسف ” قد أوجعته إلى الحد الذي جعله يقسم بإيمان الله مشدداً على مقاضاه كل من يسئ إليه من المتابعين من داخل الإمارات .

وأوكل ” يوسف ” محاميه ” المنهالي ” لرصد الإنتقادات وتعريض كل من وجه إساءه شخصية له أو إتهام بالسجن والغرامة بعد رفعها للنيابة العامة .

وقال عبر ” تويتر ” : أقسم بالله يمينا مخلصا صادقا ولن أتراجع عنه، كل من يسيء أو يتهم أو يشتم سيتم أخذ الإجراء القانوني ضده.

‏وتابع : أقسم بعزة الله أني طلبت من الموظفين من الأن البحث عن أي تغريدة تسيء لي من داخل دولة الإمارات .. ورب السماء لن أسقط حقي أبدا .

يشار إلى ان ” وسيم يوسف ” واجه هجوم كبير عليه وانتقاد عنيف بسبب تشكيكه في صحة أحاديث الإمام البخاري ومسلم رضي الله عنهما ، بالإضافة لإثارتة فتاوى غريبة وتأجيج النقاش حولها.