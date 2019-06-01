” آبل ” تستعد للاستغناء عن آيتونز

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن شركة آبل في طريقها للتخلي عن برنامج آيتونز بشكل كامل، حيث سيعوض عنه ببرامج مستقلة قائمة بذاتها تتيح الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام من مصدرها مباشرة.

ومن المنتظر، أن يعلن رئيس الشركة تيم كوك عن التخلي عن برنامج آيتونز خلال مؤتمر تنطلق فعالياته في الثالث من يونيو الحالي؛ فيما كان ما يسمى آيتونز يعتبر أفضل طريقة لتنظيم ما لدى مستخدمي منتجات آبل من موسيقى وأفلام والاستمتاع بها.

وخرج هذا البرنامج إلى حيز الوجود للمرة الأولى في عام 2001؛ فيما أجرت آبل تعديلات على تصميم قسم البودكاست والمدونات الصوتية تتيح الاستماع للحلقات مباشرة من الموقع بدون الحاجة لبرنامج آيتونز.