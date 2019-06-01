منها مشروبات الطاقة.. أطعمة تؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل

أميرة خالد(صدى):

أكد بعض الأطباء وخبراء التغذية أن هناك ٧ أطعمة تسبب الكسل والإرهاق وقلة النشاط عند تناولها، ومنها مشروبات الطاقة حيث أنها مصنوعة للعمل على المدى القصير، والتي تملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة، ويشعر الشخص بالطاقة والنشاط.

ولكن بعد ذلك سوف تنخفض نسبة السكر في الدم أكثر من المعدل الطبيعي؛ كما إذا أضحى المرء يعتمد على الكافيين للحصول على الطاقة وخاصة في الأوقات القريبة من النوم، فإن ذلك سيضر الجسم لأنه يقلل من الرغبة في النوم،وهذا بالطبع سيؤدي إلى انخفاض الطاقة لديك.

وتشمل الأطعمة أيضًا الخبز الأبيض؛ حيث ينصح خبراء التغذية بتناول الخبز المصنوع من الدقيق الأسمر، باعتبار الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض تسبب ارتفاعا شديدا في نسبة السكر بالدم، والذي ينخفض بعد ذلك بشكل كبير.

وتحتوي حبوب الإفطار على كم كبير من السكريات يمكن أن تضر من يتناوله، فالسكر الذي في تلك الحبوب يرفع الطاقة سريعا، ولكن لفترة قصيرة، وبعدها يرتفع مستوى السكر في الدم، وحينما يحدث ذلك، فإنه يحدث إضطراب في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ، وبالتالي يفقد المرء قدر كبير من الطاقة.

أما من ناحية الأطعمة المقلية والمتشبعة بالزيوت والدهون، تحتاج إلى وقت طويل حتى يتم هضمها، وبالتالي يحتاج الجسم إلى عمل مجهود كبير لنقل الدم من الأطراف إلى الأعضاء، مما يترك الجسم بطاقة أقل لمدة 6 إلى 8 ساعات.

ويساهم الحديد، في تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة، ولذلك عندما ينقص في النظام الغذائي الخاص فإن ذلك يقلل من مستويات الطاقة، وبالتالي يزداد الإحساس بالتعب والخمول، كما يسبب تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية بشكل مبالغ فيه، إعطاء الدماغ إشارات بالجوع، مما يؤدي إلى بطء عملية الأيض (حرق السعرات) وانخفاض مستوى الطاقة في الجسم.