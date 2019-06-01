بعد اتهامه بسرقة ” Breakin bad ” .. مؤلف ولد الغلابة: أشم رائحة فيلم ” الكيف ” في مسلسلهم

القاهرة(صدى):

كشفت مجلة ” هوليوود ريبورتر ” عن وجود اوجه تشابه كبيرة مع المسلسل المصري “ولد الغلابة ” الذي يقوم ببطولته الفنان ” احمد السقا ” ويعرض في رمضان الحالي ، مع المسلسل الأمريكي المعروف ” Breakin bad ” .

واكدت المجلة ان التشابه الذي لاحظه المشاهدون يجعل المسلسل المصري محل اتهام بالسرقة والإقتباس من احد اشهر المسلسلات الأمريكية التليفزيونية ، مما أثار ردود فعل واسعة .

من جانبه رفض السيناريست أيمن سلامة مؤلف المسلسل عبر موقع ” فيس بوك ” هذا الإتهام مؤكداً وجود اختلاف كبير بين المسلسلين وعدم وجود علاقة بينهما .

وقال عبر موقع ” فيسبوك ” : أخيرًا شاهدت بعض حلقات بريكنجباد بعد الضجة المثارة على السوشيال ميديا وشممت رائحة فيلم الكيف بداخله ، في إشارة إلى اتهام المسلسل الأمريكي بسرقة قصة الفيلم المصري المعروف “الكيف ” للفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنان القدير يحي الفخراني .

واسترسل في الحديث عن مناقشة مسلسل “ولد الغلابة ” لحالة الفقر وما يفعله بالشرفاء ، إذ يتحدث المسلسل عن مدرس تاريخ دخله بسيط نتيجة عدم اهتمام اولياء الأمور بإعطاء ابنائهم دروس تاريخ ،مروراً بمشاكله الإجتماعية الأخرى .

وقال : وحقيقة الأمر أنني حين شاهدت حلقات المسلسل الأجنبي اكتشفت أن ولد الغلابة لا يمت بصلة لهذا العمل الأمريكي، ولكن ربما تكون التيمة الدرامية هي التي جعلت الناس تربط بين العملين .