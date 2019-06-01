ترامب ينقلب على ميجان ماركل ويصفها بالكريهة 

واشنطن(صدى):

عقب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تصريحات سابقة لميغان ماركل، زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا، بعدما أعلنت اختيارها للمرشحة هيلاري كلينتون قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، قائلة إنها ستصوت لصالح هيلاري كلينتون ليس لأنها امرأة، “لكن بالتأكيد لأن ترامب جعل من السهل عليَ عدم اختياره”.

ورد ترامب على هذا التصريح، قائلا إنه لم يكن على دراية به، مبينا: “لم أكن أعرف ذلك.. ماذا أستطيع قوله؟ لم أكن أعرف أنها (كريهة)”.

ومن المزمع أن يصل ترامب إلى لندن، الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق 3 أيام، وسيلتقي برئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتهاتيريزا ماي وعدة أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك الملكة إليزابيث، لكن لن يجتمع مع ميجان.