ميسي: الدوري الإسباني كان أقوى بوجود رونالدو

نواف السالم(صدى):

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الدوري الإسباني وعن ريال مدريد، أضعف المنافسة.

وأوضح ميسي: ” قلت في بداية الموسم لقد كان من الجيد أن أتواجد مع رونالدو في نفس الدوري. لقد جعل مدريد أقوى. الجماهير ستشعر بالغضب لكنها الحقيقة. إنه يسجل لهم 50 هدفًا في الموسم. افتقدته الليغا. اللاعبون الجيدون يجعلون كل منافسة أقوى “.

وأشار إلى أنه لا توجد علاقة بينه وبين رونالدو: ” لا نعرف بعضنا البعض، نلتقي في الملعب أو في حفل الجوائز، لكن ردود الفعل بيننا إيجابية ” مضيفًا:” لقد كان الأمر جيدًا لكلينا لكوننا أردنا باستمرار تحسين مستوانا، وجعلنا المنافسة أقوى من خلال التواجد في إسبانيا، كان الدوري مهمًا للغاية ” .

وعلى جانب آخر، قال عن سواريز: ” فضل كوبا أمريكا على نهائي كأس الملك، كان يلعب بالألم وتفاقم الأمر بعد لقاء ليفربول، ولم يكن لديه خيار آخر، وانتقد بسبب العملية الجراحية، ربما حين أقول ذلك سيكون غريبًا، إنه صديقي ولا أحد يتصور أني سأتحدث عنه بشكل سيئ، لكنها الحقيقة “.