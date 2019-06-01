هجوم وسخرية من رئيس بي إم دبليو بعد تسببه في خسائر فادحة لحاملي الأسهم

برلين(صدى):

يبدو انئيس بي إم دبليو هارالد كروجر سيواجه ازمة كبيرة الفترة المقبلة بعد الهجوم عليه من قبل مسئولين بالشركة وحاملي الأسهم نتيجة الخسائر الفادحة التي بسبب تواطئه مع شركات المانية لإخفاء معلومات عن ارقام الإنبعاثت الكربونية الحقيقية للسيارات مما يعرضه لعقوبات الإتحاد الأوروبي .

ووصلت خسائر الشركة إلى 1.4 مليار يورو ” 5.86 مليون ريال ” ، مما زاد من حدة النقاشات خلال الإجتماع الأخير بالشركة .

وبينما حاول هارالد كروجر تهدئة الأوضاع بالدعاية للشركة بتدشين 12 طرازا كهربائيا بحلول عام 2025 ، إذ واجه انتقادات اكبر بسبب تفوق شركات اخرى في انتاج السيارات الكهربائية فضلاً عن عدم شعبيتها .

وقال رئيس بي إم دبليو محاولاً تخفيف الأمر ان حملة السيارات الجديدة التي تدشنها الشركة سوف تحقق نتائجها قريبا ، فيما قوبل حديثة بتهكم شديد خاصة ً بعد المنافسة القوية لسيارات تيسلا ، وعدم شعبية السيارات الكهربائية .

وقال جان فيرننيج رئيس صندوق استثمار ألماني مساهم في الشركة : فولكس فاجن ومرسيدس وأودي يستثمرون بسرعة قصوى في السيارات الكهربائية، بينما بي إم دبليو تنطلق من ميونيخ وفرامل اليد مشدودة ، في سخرية واضحة .