هل تعانين من نقص إدرار حليب الرضاعة؟ .. 3 أسباب تقف وراء مشكلتك

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الأمهات من مشكلة نقص انتاج الحليب أثناء فترة الرضاعة مما يضطرهن إلى استخدام الحليب الصناعي وحرمان الطفل من الفوائد الضرورية بالرضاعة الطبيعية والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية .

وكشف موقع ” ستاندرد ميديا ” عن ضرورة تجنب الأم لثلاث مشاكل رئيسية تسبب نقص إدرار اللبن الطبيعي لطفلها او تعيق الرضاعة نفسها وهي كالتالي :

1- الأدوية : فيعض الأدوية تحتوي على مركبات تمنع إدرار الحليب مثل ادوية البرد والأنفلونزا ، وحبوب منع الحمل إذ تحتوي على هرمون الأستروجين الذب يقلل من لبن الأم .

2- نمط المعيشة : فالكثير من الأمهات يهملن إرضاع اطفالهن لساعات طويلة بسبب الإنشغال بالعمل على الأرجح مما يقلل من انتاج الحليب إذ يقل تحفيز الغدد المفرزة للبن الأم .

3- الضغط العصبي : فالتوتر والمشاكل العائلية تسبب ايضاً هذه المشكلة وعليكي تجنبها قدر الإمكان .

اما عن الأمهات الاتي يشعرن بالقلق والتوتر اثناء إرضاع اطفالهن بالخارج ، فيمكن لهن اختيار اماكن مغلقة ومعزولة والتحرر من التوتر .