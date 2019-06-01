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طقوس يومية قبل النوم للحصول على بشرة رائعة

طقوس يومية قبل النوم للحصول على بشرة رائعة
أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء التجميل على ضرورة اتباع المرأة لخطوات هامة قبل الخلود إلى النوم لضمان الإستيقاظ ببشرة صافية في اليوم التالي ، فضلاً عن اهمية الحصول على ساعات نوم كافية منعاً لظهور الإرهاق او الهالات السوداء .

وتتمثل هذه الخطوات في التالي :

1-إزالة الماكياج : وذلك لمنع ظهور البقع او انسداد المسام او الحساسية ، من خلال استخدام بلسم او زيت ازالة الماكياج .
2-التنظيف : فعليكي بعد إزالة الماكياجالتأكيد على خلو بشرتك من اي مواد ضارة من خلال استعمال صابون ناعم او جل منظف بالتدليك ثم اشطفيه بالماء الفاتر دونما الساخن الذي يسبب الجفاف للبشرة .
3-التغذية : فبشرتك الآن اصبحت جاهزة لإستقبال المرطبات ، ومنها اللوشن ثم مصل غني بالفيتامينات ومضاد للشيخوخة .
4-الترطيب : استخدمي كريم الليل الذي يحتوي على فيتامين سي او إي الهامين للبشرة .


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