معلومات خطيرة من زوجة وزير نفط ” داعش ” تكشف عن رأس الأفعى

وكالات(صدى):

كشفت صحيفة ” غارديان ” البريطانية عن اعترافات زوجة مسؤول كبير في تنظيم ” داعش ” خلال اعتقالها من قبل السلطات الأمريكية قبل 4 سنوات والتي ساعدت في ملاحقة زعيم التنظيم ابوبكر البغدادي .

وكانت الصحيفة قد اجرت حوار مع ” نسرين أسعد إبراهيم المعروفة بأم سياف ” زوجة الداعشي الملقب بـ “وزير نفط داعش ” والمدعو ” فتحي بن عون بن الجليدي مراد التونسي المعروف بأبي سياف ” .

وعلى الرغم من ان “ام سياف ” “29 ” عام المحكوم عليها بالإعدام ، رفضت الإعتراف في بادئ الأمر إلا انها كشفت بعد ذلك عن معلومات هامة حول تنقلات البغدادي ومخابئه السرية ، كما كشقت عن منزل اختبأ فيه البغدادي عام 2016 وكان من الممكن القبض عليه لولا ان المسؤولين الأمريكيين قرروا الامتناع عن استهداف المنزل .

واعطت السيدة معطيات هامة للإستخبارات الأمريكية حول عائلة البغدادي ، مرجحة انه في العراق حيث انه يشعر بالأمان فيها مقارنةً بسوريا .

كما اكدت انها حضرت خطابات دعائية لـ “البغدادي ” والتقطه مراراً بصفتها زوجة احد اهم القيادات .

وعلى الرغم من اهمية اعترافاتها إلا انها تواجه حكم الإعدام بسبب جرائم وحشية بحق ايزيديات و وموظفة الإغاثية الأمريكية كايلا مولر واغتصابهن من قبل البغدادي ومن المرجح عدم تخفبف الحكم عليها .