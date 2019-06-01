بالشوكولا.. وصفة طبيعية لتقشير الشفاه تنافس عيادات التجميل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من النساء من مشكلة جفاف الشفاه بشكل مستمر خاصة ً في فترات الصيام مع الإمتناع عن شرب المياه وارتفاع درجة الحرارة .

وكشف خبراء التجميل عن طريقة سهلة ومنزلية لتقشير الشفاه طبيعياً وترطيبها ، وذلك من خلال “الشوكولا ” .

المكونات :

– ملعقتين طعام بودرة شوكولا .

– 3ملاعق طعام عسل .

– 3 ملاعق طعام سكر .

الطريقة : قومي بمزج المكونات جيداً كي تحصلى على كريم ناعم ثم افركي به شفتيك ، وستلاحظين التخلص من الجلد الميت ونضارتها الفائقة .